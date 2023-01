Informatiebijeenkomst verkeerssituatie Onderdendam op 19 januari

De provincie Groningen en gemeente Het Hogeland organiseren op 19 januari een informatiebijeenkomst over de verkeerssituatie in Onderdendam. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam. Het is niet nodig u van te voren aan te melden.

Verkeersonderzoek

Bureau Roelofs vertelt die avond over het verkeersonderzoek dat zij in 2022 uitvoerden. De reden hiervoor waren de vele klachten van inwoners over de overlast van verkeer in het dorp. Ook hoort u meer over de maatregelen die de gemeente en provincie gaan nemen om de snelheid van het verkeer te verlagen en de drukte te verminderen. De aanleg van een landbouwsluis op de Trekweg hoort daar niet bij. Die gaat definitief niet door hebben de gemeente en provincie besloten. Na de uitleg is er alle ruimte om in gesprek te gaan met de gemeente en provincie over de voorgestelde oplossingen.

Foto: Provincie Groningen