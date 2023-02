Inloopbijeenkomst nieuwe fietsroute tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn

Op woensdag 15 februari organiseert de provincie Groningen een inloopbijeenkomst over een nieuwe fietsroute langs de provinciale weg N983 tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn. De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur in het dorpshuis van Warfhuizen (Vaart Westzijde 12).

Bij de bijeenkomst zijn projectmedewerkers van de provincie aanwezig om de plannen voor een fietsroute toe te lichten en de wensen van de omgeving in kaart te brengen. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden, fietsers en andere belanghebbenden. Voor deze bijeenkomst geldt een vrije inloop. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Ontbrekend fietspad

Tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn ontbreekt nu nog een fietspad dat vrij ligt van de provinciale weg. Fietsers delen de N983 met auto’s, vrachtwagens en landbouwverkeer. Het is een gevaarlijke weg voor fietsers. Door de aanleg van een nieuw fietspad verbetert de verkeersveiligheid. Het stuk tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn is nu het enige deel van de N983 zonder een vrijliggend fietspad naast de provinciale weg. Het nieuwe fietspad maakt straks tussen Saaksum en Warfhuizen onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk.

Planning

Het projectteam van de provincie is nu bezig om een voorkeursvariant uit te werken voor een fietspad langs de provinciale weg tussen de verschillende dorpskernen. De provincie kijkt graag samen met de omgeving naar een veilige route en wil daarbij ook de wensen van de omgeving verzamelen. Met de opgehaalde informatie gaat de provincie meerdere varianten onderzoeken. De planning is om in het najaar van 2023 de voorkeursvariant te presenteren en vast te stellen.

Regionaal fietsnetwerk

De provincie Groningen werkt aan een veilig fietsnetwerk waarbij zoveel mogelijk dorpen met elkaar in verbinding staan. Daarom investeert de provincie de komende jaren ruim €20 miljoen in een regionaal fietsnetwerk door de hele provincie.

Foto: Provincie Groningen