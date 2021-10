Inloopbijeenkomst ontwikkelingen Dubbele Dijk goed bezocht

De inloopbijeenkomst over de Dubbele Dijk op 21 september werd goed bezocht. De provincie wil volgend jaar een getijdenduiker in de zeedijk bouwen. Het waterschap maakt het fietspad van Hoogwatum naar de dijk veiliger. Ruim veertig inwoners lieten zich in het nieuwe dorpshuis in Bierum bijpraten over de ontwikkelingen.

De bezoekers bogen zich over het ontwerp van de getijdenduiker en konden hun vragen, ideeën en zorgen kwijt. Ook de inrichting van het tussengebied met slibinvang, natuur en zilte landbouw was onderwerp van gesprek. Zo vragen veel mensen zich af waarom het water uit het zuidelijk deel verdwenen is. En of het strand bij Bierum wel bereikbaar blijft tijdens de aanleg van de duiker.

Kijk voor de antwoorden bij ‘veelgestelde vragen‘.

Foto: Provincie Groningen