Inloopbijeenkomst voor erfgoedeigenaren in Nuis op 21 maart

Het Erfgoedloket Groningen ondersteunt sinds eind 2017 kosteloos eigenaren en bewoners van monumentale en karakteristieke panden in het aardbevingsgebied. Vanaf dit jaar is deze ondersteuning beschikbaar voor bewoners en eigenaren van alle erfgoedpanden in de gehele provincie Groningen. Dit jaar worden verspreid door de provincie drie regionale inloopbijeenkomsten door het Erfgoedloket Groningen georganiseerd. Daarnaast is er jaarlijks een Erfgoedloketfair – dit jaar op 20 juni in Veendam – voor alle inwoners in Groningen.

Vragen stellen

Tijdens de inloopbijeenkomst in Nuis kunnen erfgoedeigenaren rechtstreeks vragen stellen aan het Erfgoedloket Groningen en haar partners. Er zijn experts aanwezig met kennis over bijvoorbeeld het onderhouden van hun pand en welke subsidies of andere financieringsmogelijkheden er zijn. Maar ook vragen over verduurzaming of over de versterking en/of procedure van schadeherstel kunnen worden gesteld. Naast het Erfgoedloket zijn onder andere aanwezig: het Nationaal Restauratiefonds, de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Monumentenwacht Groningen, Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Vereniging Groninger Monument Eigenaren.

Aanmelden

De inloopbijeenkomst is vrij toegankelijk, maar het is voor de organisatie wel prettig als bezoekers zich van tevoren aanmelden. Dit kan op de website van het Erfgoedloket Groningen.

Foto: Provincie Groningen