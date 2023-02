Inloopbijeenkomst voorstel fietsroute Leek-Zuidhorn

De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier organiseren maandag 20 februari een inloopbijeenkomst over het voorstel voor de nieuwe fietsroute Leek-Zuidhorn. Belangstellenden zijn tussen 18.00 – 20.30 uur welkom in het gemeentehuis van Zuidhorn (Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn). Om 19.00 uur is de algemene presentatie. Aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig. Projectteamleden van de provincie en de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op het voorstel voor de fietsroute. We zijn benieuwd naar uw reacties op deze plannen.

Nieuwe route

De provincie trekt € 3,2 miljoen uit voor een nieuw fietspad tussen Zuidhorn en Leek. Fietsers delen de provinciale weg N978 nu met auto-, vracht- en landbouwverkeer. Het is een drukke weg waar hard wordt gereden. De fietsroute tussen Zuidhorn en Leek is een belangrijke verbinding voor scholieren. De provincie, gemeente Westerkwartier en de omgeving bepalen de komende maanden waar het nieuwe fietspad moet komen te liggen.

Voorstel fietsroute

Deze bijeenkomst is een vervolg op de drie bijeenkomsten van juni vorig jaar over hoe de fietsroute tussen Leek en Zuidhorn te verbeteren is voor fietsers. De informatie uit deze drie bijeenkomsten is meegenomen in het onderzoek naar de nieuwe route.

Meer informatie

Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de fietsroute Leek-Zuidhorn. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Foto: Provincie Groningen