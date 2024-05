Inloopbijeenkomsten Nij Begun: 15 mei en 25 juni

We vertellen over hoe het ervoor staat met de maatregelen die een jaar geleden zijn aangekondigd in de kabinetsreactie ‘Nij Begun’. Belangrijke onderwerpen deze dag zijn onder andere herstel (schade, versterken en gezondheid) en de sociale en economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe. Daarnaast worden bezoekers uitgenodigd mee te denken over het verder uitwerken van de isolatieaanpak en wat er nodig is om deze aanpak tot een succes te maken.

Samen in gesprek

Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers over hun ideeën en wensen van gedachten wisselen met bestuurders en medewerkers van betrokken overheden (gemeenten en provincie) en organisaties die meer weten over de genoemde onderwerpen.

Er zijn twee inloopbijeenkomsten:

Zaterdag 25 mei 10.30 – 13.30 uur Gemeentehuis Stadskanaal (Raadhuisplein 1)

Zaterdag 15 juni 10.30 – 13.30 uur Dorpshuis Wirdum (Fromaweg 2)

Bezoekers kunnen op elk gewenst moment tussen 10.30 en 13.30 uur binnenlopen op de locatie. Koffie, thee en koek staan klaar.

Meer weten over Nij Begun? Ga naar nijbegun.nl.

Foto: Provincie Groningen