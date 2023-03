Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000 gebied het Liefstinghsbroek. Door intensiever te meten, moet de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ nog preciezer inzicht bieden in de herkomst en neerslag van stikstof. Vrijdag werd symbolisch het laatste meetkastje overhandigd aan gedeputeerde Johan Hamster bij theehuis MoeNieks in Vlagtwedde. Hierbij waren de adviescommissie, de deelnemende partijen, direct betrokken omwonenden en ondernemers aanwezig.

Verschillende meetmethodes

Verdeeld over het gebied staan ruim twintig meetopstellingen met verschillende meetmethodes. De hoeveelheid aanwezige stoffen worden gemeten bij de bron, concentraties in de lucht en het effect op het gebied. Dit gebeurt integraal en met de nieuwste technieken. Zo ontstaat een beter beeld van de stikstofsituatie in en rond het Liefstinghsbroek. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen. ‘Maatwerk met Meetwerk’ loopt tot en met oktober 2024.

Resultaten en betrokken partijen

De resultaten worden verwerkt in het advies van de Adviescommissie het Liefstinghsbroek. De commissie werkt in opdracht van de provincie Groningen, aan een voorstel om de natuurkwaliteit van het Natura 2000-gebied te versterken en tegelijkertijd perspectief te bieden aan de landbouw. De betrokken onderzoekpartijen zijn: OnePlanet Research Center, Zicht op Stikstof, TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), UvA (Universiteit van Amsterdam), WUR (Wageningen University & Research)/ WLR en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De meetpilot wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Groningen gefinancierd.

Foto: Provincie Groningen