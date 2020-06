Inwoners denken mee over verkeersproblemen Knijpsbrug

Inwoners van onze provincie kunnen meedenken over oplossingen voor de verkeersproblemen bij de Knijpsbrug in Hoogezand. Vooral in de avondspits, als de brug over het Winschoterdiep open is, kan het verkeer op de afrit van de A7 vastlopen. Rijkswaterstaat, de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen hebben drie oplossingen bedacht voor de verkeersproblematiek. Inwoners kunnen via onze website reageren op de oplossingen. Dit kan tot en met 31 juli.

Drie oplossingen

Er zijn drie oplossingen bedacht voor locaties rondom de Knijpsbrug. De oplossingen zijn ontstaan in overleg met betrokkenen, zoals omwonenden, gemeenten, Rijkswaterstaat en de hulpdiensten. Met de opgehaalde informatie zijn verschillende oplossingsvarianten uitgewerkt in een verkeersstudie. Voor elke locatie kunnen inwoners een reactie achterlaten. Wij verzamelen alle bevindingen en komen uiteindelijk tot een definitief voorstel. Dat voorstel sturen we naar Provinciale Staten. Naar verwachting nemen zij hier eind 2020 een besluit over.

Foto: Provincie Groningen