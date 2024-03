Isolatiesubsidie voor Groningers: Alles wat je moet weten

PROVINCIE – Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe die overwegen om hun woning te laten isoleren kunnen subsidie aanvragen van 20.000 tot maar liefst 40.000 euro. Een nieuwe subsidieregeling voor isolatie is daarvoor onlangs aangekondigd. Maar hoe werkt het precies en wie komt ervoor in aanmerking?

Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen woningeigenaren de nieuwe subsidiebijdrage aanvragen voor investeringen die zij hebben gedaan (of gaan doen) in isolatiemaatregelen. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt. De maatregelen gaan met terugwerkende kracht in per 25 april 2023. Het subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden kan oplopen tot maar liefst 40.000 euro. Hoe dat in z’n werk gaat? Lees snel verder voor de antwoorden op zes veelgestelde vragen.

1. Wie komt in aanmerking voor de isolatiesubsidie?

Deze subsidie is beschikbaar voor alle huiseigenaren in de provincie Groningen en bepaalde delen van Drenthe, waaronder Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze. Als je in het versterkingsgebied woont of in een buurt waar minstens 30% van de woningen wordt versterkt, kom je in aanmerking voor maximaal 40.000 euro subsidie. Voor huiseigenaren buiten dit gebied geldt een maximum van 50% subsidie, tot 20.000 euro.

2. Wat als je al geïnvesteerd hebt in isolatie?

Goed nieuws: de subsidie geldt ook met terugwerkende kracht. Als je na 25 april 2023 geld hebt besteed aan isolatie, kun je een deel of zelfs het volledige bedrag terugkrijgen, afhankelijk van je woongebied.

3. Wat als je het geld niet hebt om bij te leggen?

Als je niet genoeg geld hebt om zelf de helft van de isolatiekosten te betalen, zijn er opties. Als je inkomen onder de 60.000 euro per jaar ligt, kun je een rentevrije lening krijgen van het Nationaal Warmtefonds. Verdien je maximaal 140% van het minimumloon, dan hoef je zelfs helemaal niets bij te leggen.

4. Is de verdeling van de subsidie eerlijk?

Er is enige kritiek op de verdeling, vooral omdat het kerngebied is bepaald op basis van aardbevingsrisico’s. Sommige gebieden met veel schade ontvangen minder subsidie dan andere gebieden met minder schade.

5. Wat kun je doen met de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, isolatie van de kruipruimte en het plaatsen van HR++ glas. Let op: het geld is niet bedoeld voor andere duurzame investeringen, zoals warmtepompen of zonnepanelen.

6. En hoe zit het met huurders?

Helaas, deze subsidie is alleen beschikbaar voor woningeigenaren. Maar er zijn ook plannen voor isolatiemaatregelen bij sociale huurwoningen, waarbij de kosten niet worden doorberekend in de huurprijs, zodat ook huurders kunnen profiteren van lagere energiekosten.

Foto: neelam279/Pixabay