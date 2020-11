Jippie! Sint Maarten in Groningen gaat gewoon door!

GRONINGEN – Vanavond lopen kinderen in heel Groningen met hun lampion langs de deuren om snoep op te halen tijdens Sint Maarten.

Het is één van de avonden waar je als kind enorm naar uitkijkt: 11 november. Dan ga je met je zelfgemaakte lampion langs de deuren om snoepjes op te halen. Het was even spannend of het kinderfeest vanwege corona wel doorgang kon vinden, maar de Veiligheidsregio Groningen heeft aangegeven dat het gewoon kan. Goed nieuws dus voor alle kinderen!

‘Klein aandeel in virusverspreiding’

“Kinderen hebben maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten”, aldus de Veiligheidsregio op haar website. “En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen.” De regels zijn dat er slechts één groepje kinderen per keer aan de deur mag en volwassenen op een kleine afstand blijven.

Foto: JillWellington/Pixabay