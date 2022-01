Johan Remkes nieuwe voorzitter Nationaal Programma Groningen

Johan Remkes is de nieuwe voorzitter van Nationaal Programma Groningen (NPG). Hij neemt per 31 januari 2022 het stokje over van René Paas, die sinds 2019 voorzitter was. Het NPG laat weten dat het bestuur unaniem akkoord was met de benoeming.

Politieke loopbaan

Remkes was voorheen onder meer gedeputeerde van Groningen, minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris van Volkshuisvesting, vicepremier en commissaris van de Koning in Noord-Holland. Recent was hij waarnemend burgemeester van Den Haag, waarnemend gouverneur van de provincie Limburg en informateur van het huidige nieuwe kabinet. Na zijn politiek bestuurlijke loopbaan wil Remkes zich graag doelgericht inzetten voor Groningen.

Nationaal Programma Groningen

Het Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, provincie en gemeenten. Het programma heeft een looptijd van tien jaar en duurt tot 2030. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. Het geld is voor projecten die onder meer de leefbaarheid, economie, natuur en klimaat in Groningen moeten verbeteren.



Foto: Provincie Groningen