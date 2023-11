Jongeren krijgen kijkje achter de schermen bij Statenvergadering

Mirthe Bos (25) en Ruben van Dijken (24) zijn lid van de Jongerenadviesraad (JAR) van de provincie. Naast hen heeft de JAR nog zeven andere leden. Deze raad kan leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie advies geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren. Met de Jongerenadviesraad wil de provincie stimuleren dat jongeren betrokken worden bij de Groningse politiek. Op 8 november waren de jongeren te gast bij de vergadering van Provinciale Staten.

Motie

Mirthe en Ruben zitten op de tribune van de Statenzaal met nog tweede leden van de JAR te luisteren naar de vergadering van Provinciale Staten. Tijdens deze vergadering staat de begroting op de agenda. D66 diende samen met de ChristenUnie een motie in om meer geld beschikbaar te stellen voor de deelname van jongeren aan de politiek. „Ik vond het heel goed dat verschillende partijen zeiden dat er meer moet gebeuren”, vindt Mirthe. „De discussie ging ook over waarom het belangrijk is, en hoe we dit beter kunnen organiseren.”

Meekijken met de gedeputeerde

Mirthe en Ruben kregen de kans om zelf met een aantal Statenleden in gesprek te gaan. In de middagpauze mochten de jongeren meekijken in de kamer van gedeputeerde Bram Schmaal van Financiën. Ruben: „Wij zaten erbij toen twee ambtenaren de gedeputeerde adviseerden hoe hij de vragen van de Statenleden moest beantwoorden. Dat was wel leuk om een keer mee te maken.” De dag eindigde met een opsteker voor de Jongerenadviesraad: er wordt jaarlijks extra geld gereserveerd voor het betrekken van jongeren bij de politiek.

Debat

Naast de Jongerenadviesraad, wordt er een aantal keren per jaar het Provinciespel georganiseerd, waarbij scholieren Provinciale Staten naspelen. Daarnaast is er jaarlijks het Provinciaal Jeugddebat en het Lagerhuisdebat van BNNVARA. Een Statenlid kan ook op bezoek komen in de klas.

Meepraten

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar die mee willen praten over de Groningse politiek kunnen zich aanmelden bij de Jongerenadviesraad.

Foto: Provincie Groningen