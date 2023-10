Jongeren praten mee over de toekomst van Groningen

In november 2023 organiseert de JongerenTop samen met het Rijk en de Groningse overheden bijeenkomsten voor en met jongeren over de besteding van de zogenaamde ‘ereschuld’ aan Groningen. Iedereen tussen de 17 en 27 jaar is welkom.

(fotografie Martijn Heemstra)

Waar gaan we het over hebben

Dertig jaar lang wordt er 200 miljoen euro per jaar extra geïnvesteerd in het sociaal en economisch perspectief van het aardbevingsgebied. De vraag die centraal staat is: Wat vinden jongeren uit Groningen dat er met dit geld moet gebeuren?

10 thema’s

Samen met jongeren en jongerenorganisaties zijn er tien thema’s vastgesteld: omgaan met elkaar, mentale gezondheid, veiligheid, voorzieningen, onderwijs, economie, klimaat, armoede, wonen en toerisme.

Over deze thema’s worden in november, verspreid door de provincie, dialoogsessies, jongerentoppen en activiteiten georganiseerd.

Foto: Provincie Groningen