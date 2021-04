Jongerenadviesraad doet onderzoek naar jongeren en krimp

De Jongerenadviesraad van de provincie Groningen is op zoek naar de mening van Groningse jongeren over krimp. Ze willen weten wat de ervaringen zijn van jongeren die leven en opgroeien in krimpgebieden. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête brengen ze advies uit aan Provinciale Staten. Deelnemers aan het onderzoek kunnen een bon winnen van bol.com.

Jongerenadviesraad

De Jongerenadviesraad Groningen adviseert de provincie bij specifieke vraagstukken en informeert jongeren over het werk van de provincie en het belang van hun betrokkenheid daarbij. Het gaat daarbij om onderwerpen als openbaar vervoer of energietransitie. Vaak legt de provincie vraagstukken aan de Jongerenadviesraad voor, zodat het beleid beter aansluit op de wensen van jongeren. Dit zorgt voor een frisse blik van buitenaf. Ook participeert de raad in verschillende projecten in samenwerking met andere organisaties. Voor de leden van de Jongerenadviesraad is het een leerzame ervaring om op een actieve manier bezig te zijn met provinciale vraagstukken.

Foto: Provincie Groningen