Kademuren voormalige Wetsingersluis hersteld

In het najaar van 2023 begon de aannemer met het verwijderen van de oude sluiskolkmuren. De muren waren in slechte staat en toe aan vervanging. Bij de opbouw is ook de constructie aangepakt door het plaatsen van stalen damwanden. Om de damwanden netjes af te werken zijn betonnen hangschorten geplaatst. Bij het herstel van de muur is vakmanschap uit het verleden toegepast. De muren bestaan uit getoogd metselwerk dat onderbroken wordt door verticale stalen kubbestijlen. In totaal is aan 47 meter kademuren hersteld.

Voormalig schutsluis

De Wetsingersluis is een voormalige schutsluis uit 1877. De sluis raakte in 1937 overbodig, toen de schutsluis bij Dorkwerd in gebruik werd genomen. Na de Tweede Wereldoorlog is de zuidelijke helft van de sluis gesloopt.

Populaire bestemming

De Wetsingersluis is nu vooral een populaire bestemming voor recreanten in het Reitdiepgebied. Fietsers, wandelaars en bootvaarders maken hier graag een rondje. De draaibrug voor fietsers en wandelaars verbindt de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier.

Bermen

De werkzaamheden zijn eind februari afgerond. In het voorjaar worden de bermen netjes gemaakt en ingezaaid.

Foto: Provincie Groningen