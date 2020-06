‘Kantoor niet alleen corona-proof, maar ook duurzamer’

GRONINGEN – De coronacrisis heeft diverse problemen in ons huidige systeem blootgelegd. De roep om het na corona anders te doen klinkt steeds luider.

Zes op de tien Nederlanders ervaart de coronacrisis als een moment van bewustwording. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. De crisis zet ons aan het denken over de samenleving en economie en hoe we deze na corona beter kunnen inrichten. Tegelijkertijd is de helft pessimistisch in hoeverre de wereld er straks daadwerkelijk beter uitziet. Maar het feit is dat we onze maatschappij straks duurzamer kunnen maken als we nu de juiste stappen zetten. Eén van die stappen is de verduurzaming van kantoorruimte.

Duurzaam kantoor

Nu we door de corona-maatregelen namelijk worden gedwongen om kantoorruimtes opnieuw in te richten, lijkt het een goed moment om daarbij ook (eindelijk) de duurzame transitie mee te nemen. Bedrijven vangen hiermee twee vliegen in één klap; ze helpen niet alleen het milieu, maar ontvangen ook nog eens een lagere energierekening. Een win-win dus! De volgende drie tips helpen je op weg naar een duurzaam kantoor.

Kantoorverlichting

De meest voor de hand liggende verduurzaming is energie-efficiënte kantoorverlichting. Besparen op verlichting helpt van alle maatregelen namelijk verreweg het meeste om stroomverbruik te verminderen. Vervang je de traditionele tl-buizen bijvoorbeeld door LED-panelen, zoals Lampdirects paneellampen, dan creëer je meteen een energiebesparing van meer dan 50 procent. En bovendien heeft LED-verlichting op kantoor wetenschappelijk bewezen een positief effect op het concentratievermogen én de productiviteit van werknemers. Dus, wat LED je?

Energiebesparing

Daarnaast is het verstandig om te investeren in energiezuinige apparaten, want zonder dat je het door hebt staan er in het kantoor namelijk allerlei stroomvreters. Denk aan computers, externe beeldschermen, printers, de vaatwasser, koelkast en beamers. Veel van deze apparaten worden de hele dag door gebruikt en gaan vaak nooit volledig uit. Kies daarom apparaten die energiebesparend zijn en neem er eventueel tijdschakelaars bij. Energiezuinige apparaten mogen dan wel duurder zijn dan reguliere apparaten, maar deze investering verdient zich volop terug. Je doet jezelf en het milieu dus echt een gunst.

Thuiswerken

De derde en laatste tip is werken vanuit huis in plaats van op kantoor, want ook door zoiets simpels als thuiswerken wordt er op kantoor gewoonweg minder energie verbruikt. Het energieverbruik wordt welliswaar verplaatst, maar het voordeel is dat er minder files zijn. Je hoeft immers niet op en neer naar het werk. Door de corona-maatregelen hebben we mogen ervaren hoe makkelijk het is om thuis te werken. En al werk je slechts één dag per week thuis, dan draag je al bij aan het milieu en dus een groenere organisatie. Daarnaast besparen werkgever en werknemer ook nog eens op tijd en geld. Doen dus!

Er zijn natuurlijk nog tal van andere tips om het kantoor te verduurzamen. Welke tips pas jij toe op jouw kantoor of thuiswerkplek? Laat het weten in de comments op Facebook!

Foto: StockSnap/Pixabay