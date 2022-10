Kennismaken met de provinciale politiek in Cursus Politiek Actief

Groningers die van plan zijn om de politiek in te gaan kunnen weer deelnemen aan de cursus Politiek Actief. In maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten weer plaats. Deelnemers aan de cursus horen wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn in de provinciale politiek en krijgen een kijkje achter de schermen.

Drie bijeenkomsten

De cursus Politiek Actief bestaat uit drie avondbijeenkomsten op 7, 14 en 21 november 2022. De bijeenkomsten vinden plaats in het provinciehuis (Martinikerkhof 12, Groningen). In de eerste bijeenkomst gaat het over het werk van de provincie en vertellen Statenleden hoe zij politiek actief zijn geworden. De tweede bijeenkomst gaat over politiek en besluitvorming en tijdens de laatste komt onder meer aan de orde wat een Statenlid doet.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan door te mailen met statengriffie@provinciegroningen.nl. Vanwege beperkte ruimte worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Foto: Provincie Groningen