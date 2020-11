Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland bestaat 10 jaar

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) bestaat 10 jaar. In die periode heeft het netwerk de verandering van de bevolkingssamenstelling en de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid op de kaart gezet. Dit gebeurde met congressen, expertmeetings, webinars en meer dan 40 zogenaamde Krimpcafés. Op donderdag 26 november gaat het jubileumjaar digitaal van start.

Workshops en seminars

In dit jubileumjaar gebruikt het KKNN allerlei (digitale) manieren om kennis en ervaringen te delen. Zo kun je luisteren naar podcasts met wetenschappers en bestuurders die de toekomst van krimpgebieden bespreken. In het voorjaar komt er een digitale workshop over het omgaan met de toekomst. Tijdens een online seminar wordt gekeken of corona van invloed is op verhuizingen vanuit of naar het Noorden. Verder laat KKNN goede voorbeelden zien van initiatieven om dorpen of steden leefbaar te houden, ondanks ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling, zoals vergrijzing.

Over KKNN

KKNN verbindt kennis, onderzoek en organisaties die zich bezighouden met veranderingen in de bevolkingsopbouw en bevolkingskrimp in Noord-Nederland. De provincies Friesland, Drenthe en Groningen zijn vanaf het begin in 2010 partner, evenals de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast doen allerlei lokale overheden, en organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of onderwijs mee. Bij elkaar telt het netwerk zo’n 1400 leden.

Foto: Provincie Groningen