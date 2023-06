Kijkje in de keuken van de provincie Groningen

Wat komt er allemaal kijken bij het onderhoud van autowegen, fietspaden en vaarwegen in onze provincie, en wie zijn daarbij betrokken? Hoe vraag je subsidie aan bij de provincie en wie neemt er de telefoon op? Op deze vragen kunnen Groningers een antwoord krijgen tijdens een open dag op 17 juni aan de Oostersluis, Oostersluisweg 9 in Groningen. Bezoekers zijn hier van 10.00 tot 13.00 uur welkom.

Stukje varen

Tijdens de open dag zijn medewerkers van de provincie Groningen aanwezig om te laten zien wat zij doen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de boot van de scheepvaartinspectie en een stukje meevaren op de onderhoudsboot. Verder is te zien hoe in onze provincie de bruggen worden bediend. Ook voor kinderen zijn er activiteiten tijdens de open dag: er is een springkasteel en een ijskraam.

Trots

Met de open dag willen medewerkers van de provincie laten zien dat ze trots zijn op hun werk. Veel werkzaamheden die de provincie uitvoert hebben invloed op het dagelijks leven van de inwoners van Groningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bedienen van bruggen. Als er in de provincie een ongeluk gebeurt, komen medewerkers van de provincie in actie om de weg weer vrij te maken. Zo draagt de provincie eraan bij dat mensen veilig naar hun werk of naar school kunnen gaan.

Aanmelden

De open dag vindt plaats bij de locatie van de provincie aan de Oostersluisweg 9 in Groningen. Parkeren is daar niet mogelijk. Bezoekers worden opgeroepen om zo veel mogelijk op de fiets te komen. Ook rijdt er een speciale bus van P+R Meerstad. Automobilisten kunnen daar parkeren en met een speciale pendelbus verder. Vooraf aanmelden voor de open dag is niet nodig.





