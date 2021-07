Kinderfeestje in Groningen: Wat kun je deze zomer doen?

GRONINGEN – Het is zomer, de leukste tijd van het jaar voor kinderfeestjes! Wat kun je de komende maanden allemaal voor leuks doen in Groningen?

Het afgelopen jaar was voor iedereen een bewogen periode, maar vooral op onze kinderen hadden de maatregelen rondom corona een enorme impact. Gelukkig is er inmiddels weer heel wat mogelijk, vooral voor deze doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van feestjes en activiteiten. Wat kun je deze zomer allemaal in en rondom Groningen doen? We hebben een overzicht voor je gemaakt van de leukste kinderactiviteiten.

Kinderdisco

Lekker zingen, dansen en springen op vrolijke muziek? Dat kan allemaal in de heuse kidsdisco met Blijwin de Kinder-DJ voor kinderen vanaf 3 jaar. Samen met vriendjes en vriendinnetjes of met de hele klas, school of vereniging, de kinderdisco is altijd een feestje! Je kunt zo’n disco natuurlijk zelf organiseren, maar krijg jij de kinderen ook in beweging? Geef de organisatie uit handen en een feestje is gegarandeerd, terwijl jij lekker achterover kunt hangen. Of doe je ook een dansje mee? Bovendien is de disco op elke locatie te organiseren. Gooi die energie eruit!

Binnenspeeltuin

Is het ondanks de zomer toch regenachtig? Kies dan voor een leuke binnenactiviteit zoals de binnenspeeltuin van Ballorig. Ze hebben maar liefst 38 vestiging door heel Nederland, waarvan twee in de provincie Groningen: een in de buurt van Kardinge en een andere locatie in Hoogezand. De indoor speeltuin is ruim opgezet waardoor kinderen in tijden van aangescherpte coronamaatregelen voldoende afstand kunnen houden en veilig kunnen spelen. En dat zorgt zeker voor een onvergetelijke dag!

Sportief kinderfeestje

Kunnen de kinderen wel wat energie kwijt? Kies dan voor een sportief kinderfeestje bij Sportcentrum Kardinge. In de grote sporthal is er ruimte om te zwemmen, skaten en te schaatsen. Zwemmen kan elk seizoen, maar schaatsen kan uiteraard alleen in de winter. Skaten kan dan weer alleen in de zomer. Je zult zelf voor schaatsen of skeelers en bescherming moeten zorgen, maar deze zijn ook te huur. En door de verschillende horeca-opties kun je na het sporten lekker eten. De kinderfeestjes bij Kardinge zijn mogelijk vanaf 5 personen en moeten vooraf gereserveerd worden.

Avontuurlijk kinderfeestje

Is jouw kind een echte avonturier? Dan biedt Snowlimits hem of haar gegarandeerd een onvergetelijk verjaardagsfeest! Je kunt onder andere kiezen uit survival, skiën, snowboarden, archery tag, boogschieten, schatzoeken, rodelen, een gps speurtocht, suppen en longboarden. Bijna teveel om op te noemen! Bij elk feestje zijn ervaren begeleiders aanwezig, zodat het niet alleen een leuke maar ook een veilige dag wordt. De locatie bevindt zich dicht in de buurt van Kardinge, waardoor je de auto makkelijk kwijt kunt.

Foto: Lin_da/Pixabay