Kinderfietsroute met spannende opdrachten bij Ten Boer

Kinderen in de omgeving van Ten Boer kunnen nu ook een spannende kinderfietsroute fietsen. Langs de weg staan routebordjes met opdrachten voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De kinderfietsroute bij Ten Boer is 15 kilometer lang en is de derde kinderfietsroute in de provincie Groningen. Op 13 oktober werd de route geopend door kinderburgemeester Fatoumata, leerlingen van OBS Garmerwolde, gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk en wethouder Inge Jongman van de gemeente Groningen.

Kinderfietsroute

Een kinderfietsroute is een kindvriendelijke fietsroute langs bestaande fietsknooppunten, die leuk en veilig is om met kinderen te fietsen. De fietspaden zijn zo veel mogelijk gescheiden van de autoweg en in de route zijn zo min mogelijk oversteken opgenomen. Een kinderfietsroute is maximaal 15 kilometer en zit vol met uitdagende opdrachten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Een kinderfietsroute heeft herkenbare routebordjes langs de weg en een interactieve website.

Overige routes

Er liggen nu al kinderfietsroutes in Zoutkamp en Marum. Ook zijn er plannen voor routes in de gemeenten Eemsdelta, Westerwolde, Pekela, Veendam en Stadskanaal. Groningen is de enige provincie in Nederland met drie van deze fietsroutes en de eerste provincie waar we gebruikmaken van gametechnieken en spelelementen in een niet-gameomgeving. In elke gemeente zijn twee verschillende levels te spelen. Zo blijft het leuk om kinderfietsroutes ook in andere gemeenten te fietsen.

Fietsen stimuleren

Met kinderfietsroutes willen de provincie en gemeenten fietsen vanaf jonge leeftijd stimuleren. Kinderen worden zo uitgedaagd om in de buitenlucht te bewegen. Fietsen draagt bij aan een gezonde leefstijl, is goed voor het uithoudingsvermogen en om ervaring op te doen in het verkeer. Dat sluit aan bij de doelen uit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. De nieuwe routes zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Beweegakkoord ( PDF-bestand, 2 MB) en subsidie van de gemeente Groningen.

De kinderfietsroute is een initiatief van de provincie Groningen, Huis voor de Sport Groningen en Routebureau Groningen.

Foto: Provincie Groningen