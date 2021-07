Kinderverlatenbrug bij Hoogkerk vijf weken dicht voor groot onderhoud

De Kinderverlatenbrug bij Hoogkerk krijgt een grote onderhoudsbeurt. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 12 juli en duren tot uiterlijk maandag 16 augustus. De brug bij de suikerfabriek is de hele periode gestremd voor het autoverkeer en de scheepvaart.

Werkzaamheden

De brug wordt schoongemaakt, krijgt een nieuwe verflaag, de draaiende delen van de brug worden gesmeerd en de motor wordt nagekeken. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer.

Stremming

De brug over het Hoendiep is tijdens de werkzaamheden gestremd voor het autoverkeer. Ook voor de scheepvaart wordt de brug niet bediend. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken. Voor de veiligheid is het soms nodig om het verkeer tijdelijk stil te zetten. Fietsers en wandelaars moeten dan even moeten wachten.

Omleidingsroutes

Voor verkeer dat komt aanrijden vanaf Hoogkerk loopt de omleidingsroute via de Vierverlatenweg, Hoendiep, Johan van Zwedenlaan en Roderwolderdijk. Voor verkeer dat komt aanrijden vanaf de westkant van de brug geldt de omgekeerde route.



Foto: Provincie Groningen