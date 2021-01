Klimaatadaptatieweek zet Groningen op de kaart

Meer dan 5000 bezoekers namen deel aan het online festival Klimaatadaptatieweek Groningen, dat van 19 tot en met 25 januari plaatsvond. Tijdens de week stonden het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan centraal. Bezoekers konden hierover actief online meepraten. Daarnaast werden belangrijke internationale klimaatrapporten gepresenteerd en is de week het startpunt van een meerjarenbeleid rondom klimaatadaptatie.

Kenniscentrum

Tijdens de Klimaatadaptatieweek konden bezoekers een breed programma volgen in een virtueel Forum, in de Martinikerk of op de Grote Markt. De komende jaren komt klimaatadaptatie hoger op de agenda te staan. Het wordt een van de speerpunten van de gemeente Groningen. Tijdens het festival is er veel kennis gedeeld over klimaatverandering en hoe we de gevolgen hiervan kunnen aanpakken. Volgens gedeputeerde Nienke Homan is in deze week Groningen op de kaart gezet als centrum voor kennis en oplossingen voor klimaatadaptatie. Deze positie wil de provincie de komende jaren verder ontwikkelen. Onze provincie biedt daar de juiste mogelijkheden voor door een combinatie van onderwijs en toepassing in de praktijk.

Resultaten

De Klimaatadaptatieweek Groningen leverde vier belangrijke resultaten op:

De ’Groningen Scientific Declaration’ vanuit de wetenschap

Vijf Nobelprijswinnaars presenteerden in Groningen de ‘Groningen Scientific Declaration’ die is ondertekend door 3.000 wetenschappers uit meer dan 100 landen en regio’s. De wetenschappers roepen wereldleiders op om meer geld beschikbaar te stellen om landen en gemeenschappen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het bedrag dat landen er wereldwijd voor uittrekken moet vijf tot tien keer zo hoog worden tot maximaal 300 miljard dollar. Globale Actie Agenda door jongeren

Jongeren uit meer dan 100 landen presenteerden op 22 januari een oproep tot actie onder regeringsleiders met als titel ‘Adapt for our Future’ aan voormalig secretaris-generaal Ban Ki-moon. De jongeren geven hierin het belang aan voor onderwijs wereldwijd, het verbeteren van de economische kansen voor jongeren en het versterken van de positie van de meest kwetsbare jongeren. Regionale Actie Agenda door jongeren

Jongeren uit Noord-Nederland presenteerden de Regionale Actie Agenda. Hierin zetten ze zeven adviezen uiteen aan gemeenten, provincies en waterschappen. Ze willen dat jongeren meer worden betrokken bij het beleid rond klimaat en klimaatadaptatie. Ook moet hier volgens hen meer aandacht voor komen in het onderwijs. Manifest voor klimaatadaptief ontwerp

Negen internationale ontwerpbureaus presenteerden een gezamenlijk manifest met tien principes voor succesvolle ontwerpen om het landschap aan te passen aan de klimaatverandering. Ontwerpers moeten eerder en meer betrokken worden in het proces en op een integrale manier meedenken over oplossingen.

Klimaatadaptatie Groningen

De Klimaatadaptatieweek Groningen is een initiatief van het Global Center on Adaptation en het Akkoord van Groningen – bestaande uit de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Noorderpoort en UMCG – en in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. De week eindigde met de internationale klimaattop, de Climate Adaptation Summit 2021 op 25 en 26 januari. Tijdens deze klimaattop kwamen wereldleiders bij elkaar om een brede internationale Adaptation Action Agenda met klimaatoplossingen en -plannen tot 2030 te lanceren.

Foto: Provincie Groningen