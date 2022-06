Kloosterbrug in Winschoten acht weken dicht voor groot onderhoud

De Kloosterbrug in Winschoten krijgt deze zomer een grote onderhoudsbeurt. De brug over het Winschoterdiep is daarom gestremd van 18 juli tot en met uiterlijk vrijdag 9 september. Voor de scheepvaart wordt de brug wel bediend.

Groot onderhoud

De Kloosterbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt. De brug wordt schoongemaakt en krijgt een nieuwe verflaag. Het asfalt op de brug wordt vervangen, houten geleiders voor schepen worden vervangen en het beton wordt gerepareerd. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van weer en temperatuur.

Omleidingsroute

Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de A7, de Oostelijke Rondweg (N367) en verkeersknooppunt de ‘Blauwe Roos’ in Winschoten. Landbouwverkeer op de Hora Siccamaweg kan omrijden via Noordereinde en de ‘Blauwe Roos’. Fietsers op de Hora Siccamaweg worden omgeleid via de Graaf Adolfbrug en de Grintweg.

Foto: Provincie Groningen