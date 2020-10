Kom in beweging tijdens Fossielvrij Weekend

Fiets, wandel of reis dit weekend fossielvrij. Het Fossielvrij Weekend staat voor de deur en daarom moedigen we iedereen in onze provincie aan zich de komende dagen zo duurzaam mogelijk te verplaatsen.

Fossielvrij Weekend

Zo min mogelijk kilometers met fossiele brandstoffen en zoveel mogelijk met de elektrische auto, fiets of lopen. En werk je thuis? Ook die uitgespaarde kilometers tellen mee. Het doel van het Fossielvrij Weekend (vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober) is zoveel mogelijk noorderlingen fossielvrij te laten reizen. Tijdens de drie dagen willen Groningen, Drenthe en Friesland samen 1 miljoen fossielvrije of niet-gereden kilometers registreren. De officiële MoveFit-app van het Fossielvrij Weekend registreert eenvoudig alle kilometers die je fossielvrij maakt of juist uitspaart door thuiswerken.

Aangepaste vorm

Door aangescherpte coronarichtlijnen vindt het Fossielvrij Weekend plaats in aangepaste vorm. Alle fysieke evenementen zijn geschrapt. Daarvoor in de plaats komt een digitaal evenement op vrijdag 9 oktober: het Grote Online Fossielvrije Livestream Event. Hier kun je inloggen voor een talkshow, lezingen en interviews of doe mee aan de pubquiz over fossielvrij leven, reizen en werken. De provincie draagt financieel bij aan het Fossielvrije Weekend in oktober en aan de grotere evenementen in de zomer van 2021.

Beleid

De provincie Groningen zet zich op allerlei manieren in voor fossielvrij reizen.

Lopen en fietsen staan op 1 in ons mobiliteitsbeleid

We hebben een ambitieus Fietsbeleid

We verduurzamen het openbaar vervoer met de duurzaamste bussenvloot van Nederland, de aanschaf van een waterstoftrein en hoogwaardige voorzieningen op hubs

1000 laadpalen-plan

Mede-oprichter van Hive-Mobility: innovatiecentrum voor slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.

Duurzaam wagenpark met 9 volledig elektrische auto’s, 50 dienstwagens op de fossielvrije brandstof HVO100, een speed-pedelec en 6 elektrische fietsen.

Duurzaam inspectieschip

Klimaatagenda 2030

Alle plannen van de provincie staan in de Klimaatagenda 2030.

Foto: Provincie Groningen