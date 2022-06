Kom kijken bij Aanpak Ring Zuid tijdens de Dag van de Bouw

GRONINGEN – Tijdens Operatie Julianaplein heeft iedereen kunnen merken dat er volop gebouwd wordt aan de zuidelijke ringweg. Maar wat gebeurt er allemaal precies? En hoe gaat het er straks uitzien? Op zaterdag 18 juni, tijdens de landelijke Dag van de Bouw, kunnen belangstellenden een kijkje nemen rondom het bouwterrein van Aanpak Ring Zuid. Jong en oud kan kennismaken met het project!

Programma

In Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan kunnen bezoekers informatie krijgen over het project en de maquette bekijken. Kinderen kunnen schatgraven in een grote zandberg en op de foto in een kraan- of vrachtwagen. Ook kunnen ze zelf iets bouwen.

Daarnaast kunnen belangstellenden op eigen gelegenheid een wandel- of fietsroute volgen langs plekken waar Aanpak Ring Zuid bouwt. De route heeft twee startpunten: het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan en het Gomarus College aan de Vondellaan. Deze activiteiten duren van 10.00 tot 16.00 uur.

Tot slot kunnen bezoekers bij het startpunt Gomarus College tussen 11.00 en 15.00 uur onder het genot van een versnapering relaxen op het voetenbadterras met tussen 12.00 en 14.00 uur opzwepende livemuziek van Them Dirty Dimes.

Initiatief

De activiteiten worden georganiseerd door Aanpak Ring Zuid in samenwerking met Gastvrij Groningen. Aanpak Ring Zuid is de projectorganisatie die zich bezighoudt met de uitvoering van de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Het programma Gastvrij Groningen zet zich in om de stad ook tijdens de werkzaamheden aantrekkelijk te houden voor bezoekers en voert in dat kader diverse charme-acties en viermomenten rondom de werkzaamheden uit.

Overige activiteiten Groningen

Ook andere bouwprojecten in Groningen doen mee aan de Dag van de Bouw, waaronder het project Groningen Spoorzone. Kijk voor alle activiteiten op de website van de Dag van de Bouw.

Foto: Marketing Groningen