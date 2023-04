Kom op 13 mei kijken bij de Dubbele Dijk

De Dubbele Dijk bij Bierum is een proef, een alternatief voor het verhogen en verbreden van een dijk. Op 13 mei kunt u zelf een kijkje nemen bij deze innovatieve dijk. We vertellen over het hoe en waarom van deze manier van dijkversterking. Ook kunt u kennismaken met de mensen die er experimenteren met zilte teelt en aquacultuur.

Om de kust te beschermen tegen overstromingen is in 2018 de dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven versterkt. Daarbij is een bijzondere dijk ontwikkeld: de Dubbele Dijk. Achter de zeedijk is landinwaarts een lagere dijk aangelegd. Tussen beide dijken komt een gebied waar zeewater in- en uitstroomt en slib bezinkt. Dat maakt de ontwikkeling van nieuwe brakwater-natuur, zilte landbouw en aquacultuur mogelijk.

Meld u aan

Bent u benieuwd naar hoe de Dubbele Dijk eruit ziet, kom dan op 13 mei naar de zeedijk. We doen excursies in tijdvakken: van 11.00-12.00 uur, 12.00 tot 13.00 uur en 13.00 tot 14.00 uur. Meld u hier aan en laat ons weten welk tijdvak uw voorkeur heeft. Dan weten we hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

U kunt de Dubbele Dijk met de fiets of auto bereiken via Nieuwstad of Hoogwatum. De parkeergelegenheid is beperkt, kom daarom vooral op de fiets. Vanaf de parkeerplaats volgt u de borden naar het informatiecentrum waar de excursie start. Tip: Doe gemakkelijke schoenen aan, want het is een flinke wandeling langs de dijk.

Foto: Provincie Groningen