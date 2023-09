Kunst met verwijzing naar historie bij Mensingeweer, Wehe-den Hoorn en Leens

Een verwijzing naar de Groninger kerken, de Groninger baksteen, de Amsterdamse school en kunstenaarsvereniging ‘De Ploeg’. Bij de rotondes langs de provinciale weg bij Leens, Wehe-den Hoorn en Mensingeweer komen kunstwerken die verwijzen naar het gebied en de historie hiervan.

Folly van Groningen

Naast de rotonde bij Mensingeweer en Eenrum komt een kunstwerk met de werknaam ‘de Folly van Groningen’. Het kunstwerk bestaat uit gemetselde palen. Vanuit de verschillende aanrijroutes krijgen de palen een ander gezicht: vanuit de richting Groningen vormen ze een kerk en vanuit de richting Lauwersoog lijken ze op een steenfabriek. De langste palen zijn ruim 9 meter hoog en vormen een iconisch beeld in het landschap. In de palen komen nestkastjes voor vogels en voorzieningen voor insecten.

Tiggel

Het kunstwerk ‘Tiggel’ bij Wehe-den Hoorn is een eerbetoon aan de moderne rode baksteen van Groninger klei die een belangrijke rol speelt in de architectuurgeschiedenis van de provincie. Het kunstwerk heeft een expressionistische stijl, net als de architectuur van de Amsterdamse school. Ook dit kunstwerk krijgt voorzieningen voor vogels en insecten.

Bomen en dijkhuisjes

Bij Leens komen kunstwerken in de vorm van bomen en dijkhuisjes. Het ontwerp is geïnspireerd door meerdere elementen uit de directe omgeving. Bomenrijen en solitaire bomen zijn een belangrijk onderdeel van het Groninger landschap en steken letterlijk boven het maaiveld uit. Daarnaast zijn dijkjes in het landschap typerend voor dit gebied. De bomen en dijkhuisjes worden gemaakt van cortenstaal en worden ongeveer 10 meter hoog.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. De kunst is vanaf december 2023 te bewonderen langs de N361. De planning voor het kunstwerk bij Leens is nog niet bekend.

Betrokkenheid omgeving

De kunstwerken zijn met betrokkenheid uit de omliggende dorpen tot stand gekomen. De kunstwerken zijn ontworpen door House of Design & Studio Volop. Aannemer Macadam uit Bakkeveen voert het project uit.

Foto: Provincie Groningen