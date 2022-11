Kunstwerk Ultra kleurt Oranje voor ‘Orange the World’ in Groningen

Op vrijdagavond om 19.30 uur kleurde het kunstwerk Ultra aan het Cascadeplein in Groningen oranje. Het vormde de start van de wereldwijde campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. Van 25 november tot en met 10 december worden verschillende plekken in de provincie Groningen oranje uitgelicht om hiervoor aandacht te vragen. Ook wappert de Orange the World-vlag op het provinciehuis aan het Martinikerkhof.

‘Democratie is vrijheid’

Aan het Cascadeplein verzamelde zich vrijdagavond een klein gezelschap voor de Groningse start van de campagne Orange the World. Namens de provincie was gedeputeerde Melissa van Hoorn aanwezig. Samen met wethouder Jongman van de gemeente Groningen zette zij kunstwerk Ultra met een symbolische druk op de knop in het oranje licht. Hiermee maakten zij een gezamenlijk statement tegen geweld tegen vrouwen. In haar toespraak benoemde gedeputeerde Van Hoorn waarom het zo belangrijk is om ons hier als provincie hard voor te maken: “Geweld tegen vrouwen komt niet alleen voor op plekken ver bij ons vandaan, maar ook in Groningen. We moeten en zullen hiertegen in actie komen. Want échte democratie betekent dat iedereen vrij is, zonder onderdrukt te worden.”

Preventie

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

Orange the World

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

Foto: Provincie Groningen