Kunstwerken bij rotondes N361 geopend 

Folly Steentijd in Mensingeweer

Is het een kerk of een steenfabriek? Rijdend vanuit Winsum zie je een middeleeuwse kerk opdoemen. Vanuit Lauwersoog verschijnen de contouren van een steenfabriek uit de 19e eeuw. In het kunstwerk ‘Steentijd’ zitten nestkasten voor vogels, openingen voor vleermuizen en gaten voor insecten. ‘s Avonds is het kunstwerk verlicht.

Folly Tiggel in Wehe-den Hoorn

Het kunstwerk in Wehe-den Hoorn is een ode aan de moderne rode baksteen van Groninger klei. ‘Tiggel’ is afgeleid van het oud Gronings woord ‘Tiggeln’, dat steenbakken betekend. Het kunstwerk heeft een expressionistische stijl. Het bestaat uit een opstapeling van vier elementen. Het samenspel zorgt voor een wisselende vlakverdeling bij de verschillende aanzichten. Ook bij dit kunstwerk is plek gemaakt voor vogels en insecten.

Bomenrij bij Leens

De bomen van cortenstaal bij Leens zijn onder andere geïnspireerd op het schilderij “de wagen in bos” van H.N.Werkman, lid van de Groninger Kunstkring de Ploeg. De bomen van ruim 10 meter zijn afgebeeld als eigenzinnige karakters die boven het maaiveld durven uit te steken.

Samenwerking

De provincie werkte in dit project samen met de gemeente Het Hogeland. De onderwerpen voor de kunstwerken zijn samen met bewoners bepaald. De ontwerpen zijn gemaakt door House of Design en Studio Volop. Op de website van Studio Volop valt meer te lezen over de kunstwerken in Mensingeweer en Wehe-den Hoorn.

Foto: Provincie Groningen