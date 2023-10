Laatste werkzaamheden monumentale Ellerhuizerbrug 

De herstelwerkzaamheden aan de monumentale Ellerhuizerbrug (N994) zijn bijna klaar. Van maandag 6 november tot en met vrijdag 17 november vinden de laatste werkzaamheden plaats. In deze periode wordt de elektrische brugaansturing aangebracht en getest. Tijdens deze werkzaamheden is de Ellerhuizerbrug over het Boterdiep gestremd. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N46.

Elektrische aansturing

De monumentale brug over het Boterdiep is sinds de restauratie weer terug op zijn plek, maar de brug was nog niet bedienbaar. De laatste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen en testen van de elektrische aansturing. In de eerste werkweek test de aannemer de nieuwe fietsbrug. In de week daarop wordt de elektrische aansturing van de Ellerhuizerbrug geïnstalleerd en getest. Ook zijn er werkzaamheden aan de bushalte ten zuiden van de brug, ter voorbereiding van een fietsoversteek richting Plattenburg.

Doorgaand verkeer via de N46

Door de werkzaamheden is de Ellerhuizerbrug van 6 tot en met 17 november gestremd voor motorvoertuigen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N46. Fietsers en wandelaars kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik blijven maken van de brug.

Foto: Provincie Groningen