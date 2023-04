Landelijk eerste Driewielfiets Doortraproute geopend in Eemsdelta

Op zaterdag 22 april hebben gedeputeerde Fleur Gräper en wethouder Meindert Joostens in Delfzijl de Driewielfiets Doortraproute Fietsmaatjes Eemsdelta geopend. Dit is de eerste Doortraproute voor driewiel- en duofietsen in Nederland. De obstakelvrije route helpt mensen die niet meer op een tweewieler kunnen fietsen toch nog lekker met de fiets op pad te gaan. De opening van de route werd feestelijk gevierd met een gezellige groepsfietstocht.

De Driewielfiets Doortraproute Fietsmaatjes Eemsdelta is ontwikkeld door de Fietsersbond en Stichting Fietsmaatjes Eemsdelta in het kader van het project Doortrappen Groningen. Doortrappen Groningen helpt senioren om zo lang en veilig mogelijk te blijven fietsen. Stichting Fietsmaatjes Eemsdelta koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen en willen fietsen. Samen maken zij fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning.

Brede en rustige wegen

De nieuwe fietsroute is 25 kilometer lang en leidt je van Delfzijl door Appingedam, Oosterwijtwerd, Krewerd, Holwierde en weer terug naar Delfzijl. De wegen van deze fietsroute zijn rustig en breed met weinig obstakels zoals (afsluit)paaltjes, hekken en steile hellingen. Langs de route vind je een invalidentoilet en oplaadpunten voor de fiets. Dit maakt deze fietsroute geschikt voor duo- en driewielfietsen.

Opening en groepsfietstocht

De nieuwe fietsroute werd op een zonovergoten dag geopend bij het MuzeeAquarium in Delfzijl. Daarna namen zo’n dertig fietsers deel aan een gezellige fietstocht onder leiding van de Fietsersbond. De opening en groepsfietstocht zijn georganiseerd door Fietsmaatjes Eemsdelta, Huis voor de Sport Groningen, Doortrappen Groningen, de Fietsersbond en Gemeente Eemsdelta met medewerking van RSR en MuzeeAquarium.

Doortrappen Groningen

Het programma van Doortrappen Groningen bestaat uit verschillende leuke en leerzame fietsactiviteiten voor zestigplussers. Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is overgenomen door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen, in samenwerking met alle Groninger gemeenten. De fietsactiviteiten worden uitgevoerd door Huis voor de Sport Groningen en de Fietsersbond. Dit jaar staan er heel veel leuke (fiets)activiteiten op het programma. Zo kun je bijvoorbeeld meedoen met een mooie fietstocht of deelnemen aan een gezellige bijeenkomst vol tips over veilig fietsen. Maar je kunt ook voorlichting krijgen over fietsspiegels en e-bikes of bijvoorbeeld een proefrit maken op een driewielfiets. De activiteiten zijn te vinden op de website www.doortrappengroningen.nl

Foto: Provincie Groningen