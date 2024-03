Leendert Klaassen door commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van Westerwolde

Leendert Klaassen (1950) is eerder waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Westerwolde in 2018. Klaassen is een zeer ervaren burgemeester en heeft het ambt vervuld in Zuidhorn en daarvoor in Midwolda. Daarnaast is Klaassen onder andere voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool en griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal geweest.

CdK René Paas: “Ik ben er gelukkig mee dat Leendert Klaassen bereid is om, met zijn eerdere ervaring in de gemeente Westerwolde, waar te nemen voor Jaap Velema. Hopelijk is het voor korte duur. Ik wens burgemeester Velema een spoedig herstel toe.”



Foto: Provincie Groningen