Leerlingen RSG De Borgen bedenken beste idee duurzaam waterbeheer Groningen 

Hoe kun je huishuoudelijk water meer duurzaam en circulair gebruiken? Aan dat vraagstuk hebben de afgelopen weken zo’n 400 scholieren van de Technasiumscholen in Groningen, Friesland en Drenthe gewerkt. Op donderdag 8 juni gingen de winnende groepjes van elke school met elkaar de strijd aan voor de provinciale winst, door hun idee aan een jury van bestuurders en beleidsmakers te presenteren in Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Leerlingen van RSG De borgen behaalden met hun idee voor een ondergronds filter voor douchewater de prijs voor het beste idee rond duurzaam waterbeheer in Groningen.

Water wordt schaarser

Douchen, schoonmaken, het toilet spoelen, de tuin sproeien: we gebruiken in en om ons huis veel water. Net als andere grondstoffen wordt water steeds schaarser en moeten we nadenken over hoe we hier nu en in de toekomst mee omgaan. Dat doen lokale en landelijk overheden, maar het is ook belangrijk om na te denken over wat je zelf kunt doen. Daarom kregen de scholieren, van de vier noordelijke waterschappen en de drie provincies, de opdracht om na te denken over het (her)gebruik van huishoudelijk water.

Douchewater filteren en hergebruiken

De afgelopen weken deden de jongeren uitgebreid onderzoek naar de waterketen en naar watergebruik in en om huis. Ze moesten vervolgens hun technische skills gebruiken om een product te ontwerpen en onderzoek doen naar consumentengedrag, want een campagne om hun plan voor circulair gebruik van water onder de aandacht te brengen, hoorde ook bij de opdracht. Het winnende groepje had een uitvinding waarbij douchewater door een natuurlijk filter loopt en wordt opgeslagen in een ondergronds reservoir voor hergebruik. Het feit dat deze oplossing goed opschaalbaar is, goed doordacht en klimaatadaptief was, gaf de doorslag.

Jury

De jury, bestaande uit onder andere dijkgraaf Roeland van der Schaaf van Waterschap Noorderzijlvest en gedeputeerde van provincie Groningen Melissa van Hoorn, waren onder de indruk van alle creativiteit. ‘Met dit soort events geef je de stem van de jeugd een plek in de klimaatoplossingen van de toekomst. En ook vandaag bleek hoe creatief jongeren zijn; alle ontwerpen en campagnes dagen ons uit om anders om te gaan met huishoudelijk water. Het zijn allemaal winnaars!’ aldus Melissa van Hoorn.

Jongeren kunnen impact maken

De opdrachtgevers vinden het belangrijk dat jongeren zich bewust worden van het feit dat ze zelf impact kunnen maken. Roeland van der Schaaf vult aan: ‘Ik vind het leuk om met jongeren na te denken over de toekomst, die juist hen zo aangaat. Water was altijd vanzelfsprekend in ons land en daardoor hebben we water niet altijd op waarde geschat. Ik wil een klimaatadaptieve wereld ook als een kans zien. Daarom is de waarde van water een interessant onderwerp voor jongeren.’

Foto: Provincie Groningen