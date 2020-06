Leerlingen Terra Eelde ontwerpen posters De Buitenplaats

EELDE – CKV-leerlingen uit de examenklas van Terra Eelde ontwierpen drieëntwintig bijzondere posters voor Museum De Buitenplaats.

Een goede poster valt op, communiceert een duidelijke boodschap en zet aan tot actie. Dit klinkt eenvoudig. Maar wie wel eens heeft geprobeerd om tekst om te zetten naar beeld ontdekt dat er bij het ontwerpproces heel wat komt kijken. Dit ondervonden de drieëntwintig leerlingen van Terra Eelde die dit jaar examen deden in het vak CKV. Zij ontwierpen een poster voor de tuin van Museum De Buitenplaats. De opdracht: breng de museumtuin onder de aandacht bij een breed publiek en verleid mensen om de tuin te bezoeken.

De opdracht ging in het najaar van 2019 van start in de museumtuin. Met de smartphone in de hand zochten de leerlingen naar mooie sculpturen, planten en bijzondere doorkijkjes. Wat interessant of mooi genoeg was, kwam op de foto. Na het bezoek van de leerlingen aan het museum volgde er in de winter van 2020 een gastles van de communicatiemedewerker van het museum op school. Tijdens deze les werden leerlingen uitgedaagd om na te denken over hoe je informatie op een aantrekkelijke en functionele manier presenteert. Verschillende belangrijke ontwerpvragen werden besproken. Wat is een goede slogan? Welke informatie zet je wel en niet op een poster? Hoe kunnen woord en beeld elkaar versterken? Aan de hand van beroemde filmposters en tentoonstellingsposters van het museum ging de communicatiemedewerker met de leerlingen in gesprek over verschillende ontwerpkeuzes en het effect daarvan. Daarnaast was de gastles bedoeld om leerlingen inzicht te geven in de samenwerking tussen een grafisch vormgever en een opdrachtgever.

Daarna startte voor de leerlingen het daadwerkelijke ontwerpproces. Als grafisch ontwerpers in spé werkten ze op school de eerder gemaakte foto’s uit tot illustraties en sjablonen die de basis vormden van het posterontwerp. In een periode van twee maanden konden de leerlingen aan de slag met druktechnieken, fotografie en digitale beeldbewerkingsprogramma’s. Heel bijzonder was dat zij dit proces grotendeels zelfstandig hebben doorlopen. Want door de maatregelen rond de coronapandemie konden de leerlingen niet naar school. Begeleiding door docenten kon alleen plaatsvinden op afstand.

Het resultaat mag er zijn. Drieëntwintig bijzondere posterontwerpen die de museumtuin elk op een andere wijze uitlichten. Museum De Buitenplaats koos twee ontwerpen uit die in beperkte oplage worden gedrukt en verspreid. Alle posters zijn terug te vinden op de Facebook- en Instagrampagina van Museum De Buitenplaats.

Zowel Terra Eelde als het Museum De Buitenplaats kijken tevreden terug op de ontwerpopdracht voor de examenleerlingen. Beide organisaties zijn voornemens deze samenwerking voort te zetten.

Foto: Museum De Buitenplaats