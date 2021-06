Lobke Dijkstra zoekt onbekende voortuin in Groningen

GRONINGEN – Avonturier Lobke Dijkstra kampeerde jarenlang in het wild. In Nederland is dat niet toegestaan, maar de voortuin biedt een goed alternatief. “Ik wil in een maand tijd van Delfzijl naar Breda lopen. Op de bonnefooi vraag ik of ik bij mensen in de tuin mag overnachten.”

’s Morgens niet weten waar je ’s avonds je matrasje uitrolt, daarmee is de 42-jarige wel bekend. “Ik heb er zelfs een boek over geschreven. Maar voortuinkamperen is een heel ander avontuur.” In haar boek Ik zag twee beren… Wildkamperen vullen anekdotes een amusante aanvulling op de informatie, tips en adviezen en het toonzettende beeldmateriaal.

Onverwacht bezoek

Via bijvoorbeeld Campspace kun je een plekje bij mensen in de tuin boeken, maar Lobke is juist op zoek naar ongeplande overnachtingen. Spontaan bij mensen aankloppen levert unieke ontmoetingen op: “Je krijgt een kijkje in het dagelijks leven van volstrekt onbekenden. Omgekeerd worden zij ineens onderdeel van een avontuur waar de meesten zich niks bij kunnen voorstellen.”

Voortuinkamperen

Onafhankelijk zijn van gevestigde accommodatie is voor Lobke bekend terrein: reizend met motor, fiets of camperbusje zag ze al veel van de wereld, maar dit is de eerste voettrektocht. Slaap- en kookgerei, eten en drinken draagt ze in haar rugzak mee. “Door twintig jaar reizen voel ik me soms een bibliotheek van verhalen. Als er interesse voor is, haal ik graag een paar herinneringen van de plank. Op die manier kan ik ook wat teruggeven.”

Het door Roots uitgebrachte Langste Natuurpad van Nederland vormt de richtlijn voor haar tocht, met nog een laatste stukje extra naar Breda waar Lobke opgroeide. Halverwege de bijna 500 kilometer lange reis geeft ze in Arnhem een presentatie in reisboekhandel De Noorderzon.

Waarom ze dit doet?

“Dit is een manier om te laten zien dat er heel veel spontane, gastvrije en interessante mensen achter die voortuinen leven.” Avontuur heeft volgens Lobke meer met de invulling te maken dan met de bestemming. “De coronamaatregelen bieden een mooi moment om Nederland eens beter te leren kennen.” Lobke begint op 3 juni aan de tocht en is te volgen via ikgawildkamperen.nl/voortuinkamperen.

Foto: Lobke Dijkstra