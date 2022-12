Loop mee met Statenlid Erik Jan Bennema (VVD)

Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe Provinciale Staten van Groningen debatteren over zaken die spelen in de provincie? Meldt u zich dan aan als ‘Gast van de Staten’ voor de Statenvergadering van 14 december en loop een ochtend mee met Statenlid Erik Jan Bennema van de VVD. Provinciale Staten beslissen over zaken die de provincie aangaan. Dat kan zijn over ruimtelijke ordening, openbaar vervoer of milieuzaken. Maar ook cultuur of financiën kunnen onderwerp zijn.

Programma

Op 14 december start het programma om 9.00 uur en heet Erik Jan Bennema u welkom in het Atrium van het provinciehuis. Hij vertelt u dan hoe een Statenvergadering verloopt en waar de Staten die dag over besluiten. Ook krijgt u een indruk van het werk van een Statenlid. Vanaf 9.30 uur volgt u de vergadering vanaf de publieke tribune met aansluitend een rondleiding door het provinciehuis. Rond 12.30 uur wordt het programma afgesloten en kunt u deelnemen aan een lunch met alle Statenleden.

Aanmelden

Lijkt het u leuk om een keer een Statenvergadering bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden via www.provinciegroningen.nl/gastvandestaten of via (050) 316 44 58. Per vergadering is plaats voor 20 gasten.

Foto: Provincie Groningen