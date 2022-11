Loop mee met Statenlid Joke Lesman(SP)

Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe Provinciale Staten van Groningen debatteren over zaken die spelen in de provincie? Meldt u zich dan aan als ‘Gast van de Staten’ voor de Statenvergadering van woensdag 9 november en loop een ochtend mee met Statenlid Joke Lesman-Veenstra van de SP.

Programma

Op 9 november start het programma om 09.00 uur en heet Joke Lesman-Veenstra u welkom in het Atrium van het provinciehuis. Zij vertelt u dan hoe een Statenvergadering verloopt en waar de Staten die dag over besluiten. Ook krijgt u een indruk van het werk van een Statenlid. Vanaf 09.30 uur volgt u de vergadering vanaf de publieke tribune, met aansluitend een rondleiding door het provinciehuis. Rond 12.30 uur wordt het programma afgesloten en kunt u deelnemen aan een lunch met alle Statenleden.

Aanmelden

Lijkt het u leuk om een keer een Statenvergadering bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden via

www.provinciegroningen.nl/gastvandestaten of via (050) 316 44 58. Per vergadering is plaats voor 20 gasten.

Foto: Provincie Groningen