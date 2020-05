Maand lang geen treinen naar Assen en Weener

Van woensdag 6 mei tot en met woensdag 3 juni rijden er geen treinen maar bussen tussen Groningen en Assen en Groningen en Veendam/Weener. Dit vanwege werkzaamheden tussen het opstelterrein De Vork bij Haren en Hoofdstation Groningen. Deze werkzaamheden vinden plaats voor het project Groningen Spoorzone. In de weekenden van 9 en 10 mei en 16 en 17 mei is Hoofdstation Groningen helemaal niet per trein bereikbaar. Dan rijden er ook geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn, Roodeschool en Delfzijl. Ook dan zetten NS en Arriva bussen in.

Foto: Provincie Groningen