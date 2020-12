Makkelijk reizen met een app

Groningers en Drenten kunnen binnenkort gebruikmaken van een handige app om mee te reizen. Met de app kunnen ze bijvoorbeeld een deelfiets of deelauto reserveren, een reis met bus of trein boeken en betalen, of een compleet reisadvies van deur tot deur krijgen. Arriva Personenvervoer gaat deze app in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe ontwikkelen.

Duurzaam reizen stimuleren

Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven gebieden waar het landelijke project ‘Mobility as a Service’ (MaaS) als proef wordt uitgevoerd. Het project is bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren. Een belangrijke voorwaarde voor de provincies Groningen en Drenthe is dat de app makkelijk toegankelijk is en handige adviezen geeft voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Reserveren en betalen

Arriva heeft twee jaar de tijd om de al bestaande app voor busvervoer verder te ontwikkelen en uit te breiden naar alle vormen van vervoer. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het reserveren van een deelfiets of een deelauto vanaf de plek waar de bus of de trein niet verder gaat. Maar ook om het boeken en betalen van een plaats in een (buurt)bus of een (hub)taxi die reizigers van huis haalt en naar een OV-hub brengt, van waaruit ze met een lijnbus verder kunnen naar een grotere plaats.

Proef

De proef start op 1 december 2020. Arriva heeft tot eind 2022 de tijd om de dienst verder te ontwikkelen en te testen. Naar verwachting zijn de specifieke toepassingen voor Groningen en Drenthe over een half jaar beschikbaar. In de proef werken de provincies Groningen en Drenthe samen met OV Bureau Groningen Drenthe, GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Arriva ontwikkelt de app voor de regio Groningen en Drenthe maar gebruikers reizen met dezelfde app ook naar Amsterdam of Limburg.

Foto: Provincie Groningen