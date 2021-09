Medewerkers provincie staan op internationale autobeurs in München

Medewerkers van de provincie staan samen met vertegenwoordigers van het Duitse bedrijf INTIS op de autobeurs IAA Mobility in München. Zij geven daar demonstraties van het project Kontaktloos Laden voor het opladen van elektrische fietsen en zelfrijdende busjes. Voor het laatste project werkt de provincie onder meer samen met INTIS.

Inductieplaat

Het project Kontaktlo(o)s Laden is een samenwerkingsproject van elf organisaties in Nederland en Duitsland om elektrische fietsen zonder stekker op te laden. De werking is vergelijkbaar met een inductie-kookplaat. Ook zelfrijdende busjes, de zogeheten ‘autonome shuttles’ kunnen hiermee worden opgeladen. Het project wordt getest in Groningen, Drenthe en Duitsland.

Autonoom vervoer

In de afgelopen jaren heeft de provincie al op verschillende manieren ervaring opgedaan met zelfrijdende busjes in de Eemshaven, op Zernike, in Loppersum en bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe werken samen op het gebied van autonoom vervoer. Daarbij gaat het om vervoer over de weg, over het spoor, over het water en door de lucht. De provincies bieden vervoerders, producenten en kennisinstituten ruimte en ondersteuning om in het Noorden proefprojecten uit te voeren op het gebied van autonoom vervoer.

Foto: Provincie Groningen