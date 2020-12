Meer dan 70 sprekers uit 20 landen tijdens Klimaatadaptatieweek

Ruim 70 (inter)nationale sprekers uit meer dan 20 landen delen in Groningen hun ideeën over klimaatadaptatie tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen van 19 t/m 25 januari 2021. Het is een gratis online festival in aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021, waar wereldleiders praten over de maatregelen die wereldwijd genomen moeten worden om ons aan te passen aan de klimaatverandering.

Invloed op dagelijks leven

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De gevolgen van overstromingen door hevige regenval, hittegolven en droogte hebben een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Hoe we ons kunnen aanpassen aan deze gevolgen staat centraal tijdens de Klimaatadaptatieweek.

Programma

De Klimaatadaptatieweek Groningen heeft een divers programma met lezingen, duurzame kunstactiviteiten, films en acties om de omgeving te vergroenen. Belangrijke gasten zijn onder andere Nobelprijswinnaars Tawakkol Karman, Christopher Pissarides en Donna Strickland, en voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Tijdens een bijzondere ceremonie presenteren de Nobelprijswinnaars een zogenaamd ‘science statement’ over het belang van klimaatadaptatie, waarmee de klimaattop aan de slag kan.

Jongeren

Ook is er een jongerentop, de Youth for Climate Adaptation Conference, waarop jongeren van over de hele wereld samenkomen in Groningen. Gezamenlijk dragen zij bij aan een Global Action Agenda en een Regionale Actie Agenda, die overhandigd worden aan wereldleiders tijdens de Climate Adaptation Summit.

Foto: Provincie Groningen