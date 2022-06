Meerdere moties toerisme aangenomen

PROVINCIE – In navolging van het eerder gehouden Kamerdebat over toerisme werden dinsdag 7 juni diverse moties in stemming gebracht en met resultaat! Zo verzoekt de Tweede kamer de regering voor het eind van dit jaar een concrete invulling van de actieagenda te maken om de uitdagingen waar de sector mee kampt aan te pakken. Ook wil de Kamer dat campagnes in eerste instantie worden gericht op de binnenlandse bezoeker en de waardevolle bezoekers uit de landen om ons heen. Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en woordvoerder namens de brancheorganisatie Destinatie Nederland (i.o.), reageert.