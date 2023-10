Melissa Bottema (23) uit Winsum 6e bij Miss Grand International

WINSUM – Melissa Bottema (23) uit Winsum is 6e geworden bij Miss Grand International (MGI), een van ‘s werelds grootste missverkiezingen.

De finale werd gehouden op een gigantisch podium in Ho Chi Minh in Vietnam. Melissa is de eerste Nederlandse die in de top 10 eindigt en zal de komende maanden samen met de andere 9 winnaressen een rondreis door Thailand maken. Gisteren nam ze het op tegen 71 andere landen waarbij Miss Peru er uiteindelijk met de kroon vandoor ging.

Miss Beauty of Groningen

Melissa haar avontuur begon in 2021 bij Miss Beauty of Groningen. Hier won ze de Miss Intercontinental titel waarop ze vorig jaar naar de internationale verkiezing in Egypte vloog. Hier behaalde ze de top 20. Ze was vastberaden het nóg verder te schoppen en had zich dit jaar gekwalificeerd voor de Miss Grand International verkiezing.

S top the war and violence

Miss Grand International brengt elk jaar de slogan stop the war and violence naar voren. Ook Melissa moest tijdens de finale speechen voor duizenden (online) toeschouwers. “No one is born hating another person. People learn to hate. Start teaching our children to love, so that they will only know war from history books,” aldus Melissa.

Foto: Melissa Bottema/MGI