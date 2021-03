Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt doen ervaring op in horeca

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de komende drie jaar begeleiding krijgen om ervaring op te doen in de horeca. Ze leren koken en sociale vaardigheden die nodig zijn bij het werk. De bedoeling is dat ze op termijn een baan vinden in de horecasector. Jaarlijks is er ruimte voor 20 deelnemers aan het project. ‘Lekker leren werken’ is een project van stichting het Spijslokaal in Warffum. De provincie draagt hier € 200.000 aan bij uit het Coronafonds.

Praktijkervaring

Er is op dit moment een groot tekort aan vakmensen in de horeca. ‘Lekker leren werken’ draagt eraan bij dat er nieuwe vakmensen worden opgeleid. Deelnemers aan het project doen eerst ervaring op bij het Spijslokaal in Warffum en vervolgens kunnen ze bij andere horecazaken in Noord-Groningen die ervaring in de praktijk brengen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze in de horeca aan het werk komen. Ook een aantal andere horecaondernemers in Noord-Groningen wil meewerken aan het project, zoals het kerkje van Klein Wetsinge, Domies Toen en Zeehondencentrum Pieterburen.

Samenwerking

In het project wordt samengewerkt met Werkplein Ability van de gemeente Het Hogeland, het Alfa College, Noorderpoort en verschillende horecabedrijven.

Foto: Provincie Groningen