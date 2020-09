Mijlpaal Blauwe Loper: inhijsen brugdeel boven de A7

Een mijlpaal voor de aanleg van de Blauwe Loper: in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober wordt het brugdeel boven de A7 geplaatst. De snelweg is die nacht volledig afgesloten. Het brugdeel is 42 meter lang en weegt 90 ton. De houten delen zijn vooraf gefabriceerd en worden kant-en-klaar afgeleverd per schip over het Winschoterdiep. Kranen hijsen het enorme gevaarte dan op zijn plek boven de A7.

Livestream

De werkzaamheden zijn live te volgen via het internet. Geïnteresseerden kunnen de spectaculaire werkzaamheden rechtsreeks volgen via een livestream op het YouTubekanaal van Blauwestad.

De link voor de livestream is te vinden op www.blauwestad.nl/de-blauwe-loper. Een impressie van de werkzaamheden verschijnt later op de websites van Blauwestad, gemeente Oldambt en provincie Groningen.

Omleidingsroute

De werkzaamheden vinden komende vrijdag plaats vanaf 22.00 uur ’s en duren waarschijnlijke de hele nacht. De snelweg (A7) tussen Heiligerlee en Winschoten is daarom in beide richtingen afgesloten van vrijdagavond 2 oktober 22.00 uur tot zaterdagochtend 3 oktober 08.00 uur ’s. Er zijn omleidingsroutes en verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.



Foto: Provincie Groningen