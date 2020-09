Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt verkeersles in Marum

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bezocht op 21 september OBS De Sprinkplank in Marum. Daar was ze aanwezig bij een aantal verkeerslessen van basisschoolleerlingen uit de groepen één tot en met acht. De minister bezocht de school vanwege het vijfjarig bestaan van Verkeerswijzer Groningen, een samenwerkingsverband tussen verschillende overheden in de provincie Groningen dat verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten organiseert om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Op Landgoed Nienoord kreeg de minister uitleg over de activiteiten van Verkeerswijzer Groningen door onder meer gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier,

Voorlichting van nul tot honderd

Verkeerswijzer Groningen richt zich op alle verkeersdeelnemers van 0 tot 100 en van driewieler tot trekker. Zo leren scholieren bijvoorbeeld hoe je met de dode hoek van een vrachtwagen omgaat, ervaren festivalbezoekers in een simulator wat het met je doet als je met alcohol op aan het verkeer deelneemt en worden boeren opgeroepen de modder die op de weg komt tijdens de oogsttijd weer op te ruimen. Dit om te voorkomen dat het overige verkeer hierover uitglijdt. Ook kent Verkeerswijzer Groningen het kwaliteitslabel ‘verkeersveilige school’ toe. In de vijf jaar van haar bestaan hebben al 400.000 Groningers in alle leeftijdscategorieën meegedaan aan verkeerslessen op scholen en interventies op straat en festivals.



Foto: Provincie Groningen