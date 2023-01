Mobiele flitspaal langs provinciale weg tussen Grijpskerk en Sebaldeburen

Het Openbaar Ministerie gaat vanaf 23 januari op snelheid controleren met een mobiele flitspaal langs provinciale wegen. De flexflitser staat de eerste twee maanden langs de Woldweg (N388) tussen Grijpskerk en Sebaldeburen en later in Kropswolde en de wijk Lewenborg in Groningen.

De verplaatsbare flitspaal wordt voor onbepaalde tijd ingezet langs wegen waar het druk is en vaak te hard wordt gereden. Een hoge rijsnelheid leidt regelmatig tot ongevallen met letsel, soms zelfs tot dodelijke aanrijdingen. Met name fietsers zijn erg kwetsbaar op kruisingen en bij fietsoversteken op provinciale wegen.

Flexibel en duurzaam

De flexflitser controleert 24 uur per dag op de maximumsnelheid. De flitspaal staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek, wordt daarna verplaatst en komt later terug. Met dit nieuwe initiatief kan relatief eenvoudig op meerdere plekken in de provincie gecontroleerd worden op de snelheid. De flitser werkt twee maanden lang op accu’s waardoor er geen stroomvoorziening nodig is.

Drie locaties

De flexflitser rouleert de komende tijd op drie locaties langs de provinciale weg:

De kruising van de Woldweg (N388) en Westerzand tussen Grijpskerk en Sebaldeburen. Op deze plek wordt de maximumsnelheid vaak overschreden en zijn fietsers kwetsbaar bij de oversteek.

De Woldweg in Kropswolde (N386) nabij de fietsoversteek ter hoogte van de Walstraschool. Op deze plek wordt de maximumsnelheid vaak overschreden. Het is een belangrijke fietsoversteek in de route tussen Zuidlaren naar Hoogezand.

De Rijksweg bij Lewenborg/Ruischerbrug (N360 ) ter hoogte van de Albert Heijn. Op deze plek wordt de maximumsnelheid vaak overschreden. Overstekende fietsers bij Ruischerbrug en af- en opdraaiende auto’s bij het winkelcentrum zijn hier kwetsbaar.

50 flexflitsers

De flexflitser is een initiatief van het Openbaar Ministerie (OM). In totaal zet het OM 50 flexflitsers in op 150 verschillende locaties door heel Nederland. De locaties worden geselecteerd op basis van overtredingscijfers, risico’s zoals kruisend verkeer en het aantal ongevallen. Met de flexflitser verwachten de provincie, het OM, de politie en gemeenten dat meer bestuurders zich aan de snelheidslimiet houden en de verkeersveiligheid verbetert.

Foto: Provincie Groningen