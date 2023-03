Mobiele flitspaal naar Kropswolde

De mobiele flitspaal van het Openbaar Ministerie (OM) staat de komende twee maanden in Kropswolde. Vanaf 24 maart controleert de flitspaal op snelheid langs de Woldweg (N386) bij de fietsoversteek ter hoogte van de Walstraschool.

Fietsers kwetsbaar

Het OM zet de flitspaal in op plekken waar het druk is en vaak te hard wordt gereden. Op de Woldweg in Kropswolde zijn met name fietsers kwetsbaar bij de fietsoversteek. Het is een drukke oversteek in een dorpse omgeving waar veel lokaal en doorgaand verkeer langs rijdt.

Bebouwde kom

In de bebouwde kom van Kropswolde geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Uit onderzoek blijkt dat 85% van het gemotoriseerde verkeer hier harder rijdt dan is toegestaan. De combinatie met het drukke verkeer en de verschillende weggebruikers maakt dit tot een risicolocatie.

Door de snelheid te controleren gaan weggebruikers rustiger rijden, kunnen ze beter reageren op onverwachte situaties en daarmee wordt de kans op ongevallen kleiner.

Flexibel en duurzaam

De flexflitser controleert 24 uur per dag op de maximumsnelheid. De flitspaal staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek, wordt daarna verplaatst en komt later terug. Met dit nieuwe initiatief kan relatief eenvoudig op meerdere plekken in de provincie gecontroleerd worden op de snelheid. De flitser werkt twee maanden lang op accu’s waardoor er geen aparte stroomvoorziening nodig is. Bovendien heeft de flitspaal een zonnepaneel. Hiermee kunnen de accu’s weer opgeladen worden.

Rouleren

De flitspaal rouleert de komende maanden tussen Kropswolde, Lewenborg (N360) en langs de provinciale weg tussen Grijpskerk en Sebaldeburen (N388). In januari werd de flitspaal voor het eerst ingezet langs de N388.

Foto: Provincie Groningen