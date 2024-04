Monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum hersteld en geopend

Aardbevingsschade

Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij aanzienlijke aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die de boerderij heeft overgedragen aan Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap heeft de Occo Reintiesheerd gerestaureerd.

Nieuwe bestemming en boerenerf

Het Groninger Landschap heeft de woonfunctie in de Occo Reintiesheerd verplaatst naar een van de twee schuren. Hier is een aardbevingsbestendige moderne woning gerealiseerd. Naast de woning wordt er nog gewerkt aan het boerenerf. Landschapsbeheer Groningen heeft een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd, waaruit een ontwerp voor het erf is gekomen met onder andere een Groninger slingertuin. De verwachting is dat de opening van het boerenerf in 2025 gevierd kan worden.

Bijgedragen

Het herstel van de boerderij Occo Reintiesheerd is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen, vanuit de regeling Groot Onderhoud Restauratie Rijksmonumenten. Hierdoor konden er werkzaamheden voor het groot onderhoud en de restauratie uitgevoerd worden.

Foto: Provincie Groningen